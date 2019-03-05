Son Dakika Haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Yönelik Projeler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Yönelik Projeler

23 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik projeleriyle dikkati çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Yönelik Projeler, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik projeleriyle dikkati çekiyor.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kadın dostu kent, Gaziantep" sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, tüp bebek merkezlerinden 3 bin 430, Gebe Okulundan 4 bin 232, Anne Otelinden bin 598, Kadın Konuk Evinden 770 kadının yararlanmasını sağladı.

Gaziantep Aile Destek ve Eğitim Merkezinde (GADEM) 2 bin, Haydi Kızlar Yönetime Projesi kapsamında 2 bin, Anneler Üzülmesin Bebekler Ağlamasın Projesi'nde 150 ve Hoş Geldin Minik Hemşehrim Projesi'nde 7 bin kadın hayat buldu.

Dört yılda 21 bin 180 kadına ulaşan Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik sosyal projelere imza attı.

"Gelin Etmeyin Okula Gönderin" projesiyle oluşturulan 444 27 00 hattına gelen ihbarlar doğrultusunda 41 kız çocuğun okula dönüşü sağlandı.

Öte yandan, Kanserde Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve KETEM Mobil Aracı'nda 68 bin 486 kadın, kanser taramasından geçirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 6'ncı Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi'yle 2'ncilik ödülü almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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