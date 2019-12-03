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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden mahallelere havuz

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan "Mahalle Tipi Havuz Projesi" kapsamında 13 yüzme havuzu 2020 Mayıs ayının sonunda hizmete alınacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden mahallelere havuz, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan "Mahalle Tipi Havuz Projesi" kapsamında 13 yüzme havuzu 2020 Mayıs ayının sonunda hizmete alınacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, genç dostu şehir, spor kenti Gaziantep anlayışıyla çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, kenti adeta yüzme havuzlarıyla donatacak.

Belediye ekipleri bu kapsamda "Mahalle Tipi Havuz Projesi"ni hızlandırdı. Buna göre, 2 bin 300 metrekarelik inşaat alanına yüzme havuzları yapılacak. 131 kişi kapasiteli tribün, fitness salonu, soyunma odaları, bay- bayan mescit, tuvalet-banyo ve teknik odaların yer alacağı projede, her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülen spor tesisi, gençlerin hizmetine sunulacak.

Proje çerçevesinde Nurdağı, İslahiye, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli ilçelerine birer, Şehitkamil ilçesine 3, Şahinbey ilçesine ise 3 adet olmak üzere toplam 13 mahalle tipi yüzme havuzu yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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