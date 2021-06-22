Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Nizip'teki kadın çiftçilere yumurta tavuğu desteği - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde 550 kadın çiftçiye 8 bin 250 adet atak-s yumurta tavuğu dağıttı.

Çiftçilere ve hayvancılığa verdiği desteklere devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bugün Nizip ilçesindeki kadın çiftçilerle buluştu.

Dağıtımda töreninde konuşan Fatma Şahin, kadın çiftçilere verilen bu desteğin ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Şahin şunları kaydetti.

"Çiftçiye ve toprağa dair her türlü desteği vermeyi sürdürerek küçükbaştan süt yemine, biberinden zeytin fidesine halkımızın, çiftçimizin bizden talep ettiği destekleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bu tavuklar sizin için özel üretildi. Arkadaşlarımız ile konuştuk ve buraya ait özel bir tür bu tavuklar. Çalıştık ve yumurtlama kapasitesi en yüksek olan bu tavuklar en uygun tür. Annelerimize 15 tane verince bunlar evinizin ekonomisini güçlendirecek. Aile ekonomisi güçlenince ilçe ekonomisi, ilçe ekonomisi güçlenince il ekonomisi güçleniyor. İl ekonomisi güçlenince ülke ekonomisi güçleniyor. Büyük bir ekosistem var. Bu ekonomiye verilen küçük bir destek, her tarafa rahmet ve bereket olarak dönüyor."

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise ilçelerine yapılan desteklerden dolayı Başkan Şahin'e teşekkür etti.