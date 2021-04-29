Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden tam kapanma sürecinde esnafa ve çalışanlara 10 milyon lira destek - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük "tam kapanma" sürecinde esnaf ve sektörel çalışanlara 10 milyon lira destek sağlanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde esnaf ve çalışanların ekonomik açıdan az etkilenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince sosyal destek programı hazırlandı.

Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda çiçek, düğün salonu, halı yıkama esnafı ve çalışanlarının yanı sıra seyyar satıcılar, pazarcılar ve gündelikçi çalışanlara 10 milyon lira destek verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bayramın ardından çifte bayram yapmayı umut ettiklerini belirtti.

Yeni bir sürece girildiğine dikkati çeken Şahin, "17 günlük tam kapanma ile birlikte bayram öncesi hangi sektör çalışanlarımız bundan etkilenecekse onların ekonomik anlamda yaşayacağı maddi zararı en asgari duruma düşüreceğiz." ifadesini kullandı.

Birçok sektördeki esnaf ve çalışanlarına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Çiçek satıcılarıyla hızlı şekilde bir araya geleceğiz. Her bayram yaşlılarımıza çiçek dağıtıyorduk. Şimdi satıcılarımızın elindeki çiçekleri alacağız ve annelerimize hediye edeceğiz. Düğün salonunda çalışanlarımız var. Bu sektör çatısı altında çalışan personelin mağduriyetinin önüne geçmek için bir çalışma yapıyoruz. Bayram öncesi seyyar satıcılarımız için ayni ve nakdi yardım yapacağız. Pazarcılarımız için de benzer bir proje için mesai harcamaktayız. Halı yıkamacılarımız da bayram öncesi gerçekleştireceği yoğun mesaisine ara vermek durumunda kaldı. Bu nedenle onları kapsayan bir yardım faaliyetimiz olacak. Gündelikçi olarak çalışıp evine ekmek götüren kız kardeşlerim var. Onların da bu süreçten en asgari ölçüde etkilenmesi için sosyal destek sistemini devreye sokuyoruz."