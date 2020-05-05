Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca yapılan paylaşımda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"na ilişkin ifadenin sehven eksik yazıldığı belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Twitter'dan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" yerine sehven "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" ifadeleri kullanılarak bir paylaşımda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Gönderinin video detayına bakıldığında paylaşımda Atatürk'ün sevdiği şarkılar konsepti üzerinde bir yarışmanın yapılacağı açıklanmaktadır. Bu nedenden dolayı gönderinin yayınlanma amacı '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine işaret etmektedir."