Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde muhabir olarak görev yapan Salman Erdine yüksek şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde muhabir olarak görev yapan Salman Erdine yüksek şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdine, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Salman Erdine, gece tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Salman Erdine, Nakıboğlu Cami'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.


Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Erdine'nin cenaze merasimine Gaziantep Büyükşehir belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, Basın Yayın Şube Müdürü Hüseyin Akay, mesai arkadaşları, gazeteciler ve yakınları katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Öztrak: "Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim"
Türk Telekom'un internet servisleri çöktü! Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:41:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]