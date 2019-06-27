Gaziantep büyükşehir'e "türk Dünyası Hizmet" ödülü verildi

Programda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 'Türk Dünyası Hizmet' ödülü verildi. Ödülü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Osman Toprak aldı.

Daha önce Sinop, Gaziantep, Makedonya ve son olarak Kafkas İslam ordusunun kuruluşunun 100. Yılı Münasebetiyle Azerbaycan'da gerçekleştirilen kongrenin beşincisi bu yıl İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

İnsanlığın ortak mirası olan kültürel unsurların yanı sıra kültürümüze ait somut olan ya da olmayan unsurların korunması, yeni nesillere kazandırılması ile ilgili olarak ekibiyle yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e II. Türk Dünyası Hizmet Ödülü verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel mirasın korunması yönünde yapılan çalışmaları anlatan tanıtım filminin ardından konuşan Toprak, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 'Kültür Şehri Gaziantep'te yapmış olduğumuz çalışmaların böylesine önemli bir organizasyonda ödüllendirilmesi bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. Emeği geçen herkese kentim ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 Yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edilmiş, bu nedenle kongrede 2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim İnsanı Ödülü verilmesi planlamıştı. Ülkemizde eğitim alanına katkıları nedeniyle Prof. Dr. Özcan Demirel ve dünyada kendi alanında ilk 100 bilim adamı içerisine giren Prof. Dr. İbrahim Dinçer de kongrede bu anlamlı ödülü alan isimler oldular.

Kongreye, Gana, Azerbaycan, Rusya, İngiltere, ABD, Ukrayna, Makedonya, Kırgızistan, Yunanistan, Fransa, Cezayir, Ürdün, İran, Meksika, Moğolistan, Gürcistan, Pakistan, Kosova, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan başta olmak üzere 25 ülkeden 900'e yakın katılım oldu.

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Engin Deniz'in yaptığı, 2023 Eğitim Vizyonu ve Türk Eğitim Sistemi ile 21 yy. becerileri konulu paneller, konferanslar ve workshopların gerçekleştirildiği kongrede, 25 ülkeden, 483 sözlü ve 24 sanal bildiri sunuldu.