Gaziantep Büyükşehir personellerinin fikirlerini destekliyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurum içi inovasyon kültürünün yerleşmesi için düzenlediği yarışma sonuçlandı. Belediye çalışanlarının aktif katılımıyla gerçekleşen yarışma sonunda dereceye giren personeller Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den ödüllerini aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı, yaptığı çalışmalarla kentin inovasyon potansiyelini açığa çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda kurum çalışanlarının yeteneklerini ön plana çıkarmak için başlatılan "Kurum Personelleri İnovasyon Yarışması" sonuçlandı. İnovasyon ekosistemini kurmaya yardımcı, katma değeri yüksek, uygulanabilir, sürdürülebilir, özgün ve inovatif proje önerilerinin sunulduğu yarışmada, "Bir Fikrim Var" öneri sistemine fikirlerini yazan personellerden Zabıta ve İtfaye Daire Başkanlığı personeli Adem Esen'in, yapılan işlemlerde vatandaşlara zamanında tebligatların iletilmesi ve erken ödeme avantajı sağlayacak "SMS Otomasyonu ve Muhtarlıklar ile Entegrasyon Projesi" birinci seçildi. Esen'e ödül olarak tablet verildi. Öte yandan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı personeli Funda Kök, "Fıstık Kabuğundan Fıstık Tabağına Geçis Serüveni Projesi"'yle ikinci olarak drone kazanırken, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Abone İşleri Daire Başkanlığı personeli Hasan Küçük ise "Online Kira Sözleşmesi ve Abonelik İşlemleri Projesi" ile üçüncü olarak akıllı saat aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan'ın katıldığı ödül töreninde dereceye giren personellere ödüllerini Başkan Fatma Şahin, makamında verdi.

Ödül kazanan projeler değerlendirmeye alınırken, yapılan yarışmayla hayal gücü kullanılarak inovatif projelerin üretiminin teşvik edilmesi, inovasyonun ilke olarak benimsenmesi hedefleniyor. Çalışma sahası olabildiğince geniş ve meslek kollarında birçok çeşitliliği barındıran Büyükşehir, bu tip yarışmalarla inovatif fikirlerin sürdürülebilir olmasını amaçlıyor. - GAZİANTEP