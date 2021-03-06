GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı - Son Dakika

Kaleci yediği bu gölü ömrü boyunca unutamayacak

Oturmuş siyaset konuşuyorlardı, profesörün canlı yayında ettiği küfürle donup kaldılar

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Kademeli normalleşmeyi çok yanlış anladık! Bakan Koca'nın uyardığı kentte ürküten manzara

Esnafta uzun bir sürenin ardından hafta sonu dükkanlarını açmanın keyfini yaşadı.

Trafikte de yoğunluk gözlemlenirken, otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı) kategoride yer alan Gaziantep'te cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla Gaziantep 'te cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

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