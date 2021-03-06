GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı) kategoride yer alan Gaziantep'te cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaş çarşı, pazar gezerken, parklarda oturarak açık havanın tadını çıkardı.
Trafikte de yoğunluk gözlemlenirken, otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.
Esnafta uzun bir sürenin ardından hafta sonu dükkanlarını açmanın keyfini yaşadı.
Kaynak: AA
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