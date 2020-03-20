Gaziantep caddesinde kaldırımlar düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep caddesinde kaldırımlar düzenlendi
7 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde kaldırım taşlarında düzenleme yaparak halkın daha rahat yürüyüş yapmasını sağladı.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde kaldırım taşlarında düzenleme yaparak halkın daha rahat yürüyüş yapmasını sağladı.
Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Kar ve yağmur yağışı sonrasında bozulan kaldırım taşları sonrasında Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenleme çalışmaları başlatıldı. İnsanların en sık kullandığı Gaziantep Caddesi'nde ekipler bozulan kaldırım taşlarında düzenleme yaparak vatandaşların cadde de daha rahat yürüyüş yapmasını sağladı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü