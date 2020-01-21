Gaziantep çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

7 saat önce

Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandıGAZİANTEP'te, 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

GAZİANTEP'te, 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

Nizip'in Fevzipaşa Mahallesi'nde 11- 19 Ocak tarihleri arasında 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlıkların M.B. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis, 4 hırsızlık olayının şüphelisi M.B.'yi, adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Gaziantep çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

Fevzipaşa, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
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