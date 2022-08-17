Gaziantep Karkamış'taki bazı camilerden "Birazdan Türk ordusu PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Kimse korkmasın. Herkes evinde kalsın, dikkatli ve tedbirli olsun" anonsu geçildi. Gaziantep Cami anons olayı nedir? Gaziantep Cami anonsundan ne denildi?

GAZİANTEP CAMİ ANONS OLAYI NEDİR?

Gaziantep Karkamış'taki bazı camilerden "Birazdan Türk ordusu PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Kimse korkmasın. Herkes evinde kalsın, dikkatli ve tedbirli olsun" anonsu geçildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerle ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, anonsların maksadını aştığını ifade ederek sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Bakan Soylu ise "Kamu görevlilerine ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ediyorum" dedi.