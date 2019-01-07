Son Dakika Haberleri: Gaziantep Cami ve İş Yerinden Hırsızlık Şüphelisi, Tutuklandı

Gaziantep Cami ve İş Yerinden Hırsızlık Şüphelisi, Tutuklandı

1 saat önce

Cami ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi, tutuklandıGaziantep'te, cami ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Gaziantep Cami ve İş Yerinden Hırsızlık Şüphelisi, Tutuklandı, System.String[]
Cami ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi, tutuklandı

Gaziantep'te, cami ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Gaziantep'te camiden ses sistemi, iş yerinden ise cep telefonu çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Polislerin soruşturmasında, cami ve iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan araştırmada, hırsızlığı yapan kişinin aynı suçtan sabıkalı H.M. olduğu belirlendi. Polisler, savcılık kararıyla operasyon düzenleyerek şüpheli H.M.'yi gizlendiği adreste yakaladı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

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