Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı - Son Dakika
GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı
24 dakika önce
Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan Vakit ve Cuma namazlarını evlerinizde kılınması anonsu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:48 Kaynak: DHA
Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan Vakit ve Cuma namazlarını evlerinizde kılınması anonsu yapıldı.
Dervişiye Camiinde, Diyanet işleri Başkanlığının genelgesiyle koronavirüs hasalığı riski sona erinceye kadar camilerde cemaatle vakit namazları ve cuma namazlarının kılınmayacağı uyarısı yapıldı. Camiden yapılan uyarı anonsunda; "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" denildi.
Son Dakika Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek