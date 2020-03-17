GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı - Son Dakika
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GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı

24 dakika önce

Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan Vakit ve Cuma namazlarını evlerinizde kılınması anonsu yapıldı.

Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan Vakit ve Cuma namazlarını evlerinizde kılınması anonsu yapıldı.

Dervişiye Camiinde, Diyanet işleri Başkanlığının genelgesiyle koronavirüs hasalığı riski sona erinceye kadar camilerde cemaatle vakit namazları ve cuma namazlarının kılınmayacağı uyarısı yapıldı. Camiden yapılan uyarı anonsunda; "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" denildi.

GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı

İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:48 Kaynak: DHA
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