Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 57. dakikada Andre Sousa ve 90+1'de Djilobodji'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 30'a çıkarırken, Rizespor ise 24 puanda kaldı. Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'ye konuk olurken; Çaykur Rizespor ise; sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.