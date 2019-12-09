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Gaziantep çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandıGaziantep'te, çekici ile otomobil çalan 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te, çekici ile otomobil çalan 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalıntı araç ve motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında otomobillerin çekiciye yüklenerek çalındığı belirlendi. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin otomobil çaldığı çekicinin plakası belirlendi. Polislerin adreslerine de ulaşmasının ardından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çekici üzerinde çaldıkları yeni bir otomobil daha bulundu. Park halindeyken çekiciye yükledikleri otomobil ve motosikletleri hurdacılara sattığı belirlenen şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına devam ediliyor.

Gaziantep çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
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