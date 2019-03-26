Son Dakika Haberleri: Gaziantep Çim Biçerken 10 Metreden Düşen Belediye İşçisi Yaşamını Yitirdi

Gaziantep Çim Biçerken 10 Metreden Düşen Belediye İşçisi Yaşamını Yitirdi

20 dakika önce

Çim biçerken 10 metreden düşen belediye işçisi yaşamını yitirdiGaziantep'te parkta çim biçtiği sırada dengesini kaybeden belediye işçisi Murat Budak (46), yaklaşık 10 metre yüksekten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Çim biçerken 10 metreden düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te parkta çim biçtiği sırada dengesini kaybeden belediye işçisi Murat Budak (46), yaklaşık 10 metre yüksekten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Alleben Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Budak, iddiaya göre parkta çim biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Budak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Budak'ın cansız bedeni jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Budak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:23 Kaynak: DHA

Gaziantep, Çocuk İzleme Merkezi, Güncel
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