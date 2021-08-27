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GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika

GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı

27.08.2021 13:46

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, "Çocuk Adalet Merkezimizde çocuklarımızı adliyenin o kasvetli havasına sokmadan, onları ıslah ve tekrar topluma kazandırma gayesiyle hareket edeceğiz.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, "Çocuk Adalet Merkezimizde çocuklarımızı adliyenin o kasvetli havasına sokmadan, onları ıslah ve tekrar topluma kazandırma gayesiyle hareket edeceğiz." dedi.

Gürkan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde hayata geçirilecek Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi'ne ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen protokolün imza törenindeki konuşmasında, Gaziantep'in de arasında bulunduğu 116 adliyede Adli Destek Mağdur Destek Hizmetlerinin bulunduğunu söyledi. Bu müdürlüklerin, mağdur tanık ve suça sürüklenen çocuklar ekseninde özellikle aile ve çocuk mahkemelerinde önemli görevler ifa ettiğini belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Mağdur çocukların adli süreçten mümkün olduğu kadar etkilenmeden bu süreci atlatmaları, ikinci örselenmelerine mahal verilmemesi, müdürlüklerin çalışma alanlarından biridir. Bir diğer tarafıyla suça sürüklenen çocukların, tekrar bu suçu işlemesinin önüne geçilmesi için çok disiplinli bir yaklaşımla çaba gösteriyoruz. Bu noktada ilgili kurumlarla bu çocukları meşgul edip, onların okula, kurslara devamını sağlayıp ve gerekirse meslek edinmeleri gibi neticelerle birlikte bu çocukları tekrar topluma kazandırmak bizim temel amaçlarımızdan birisidir. Konunun çocuk olması, protokolün biran evvel hazırlanarak imza aşamasına getirilmesinde sürükleyici etkisi ve tesiri olmuştur. Büyükşehir belediyemiz, yer tahsisi, merkezin inşası, yine müdürlük hizmetlerinde aile görüşmelerinde çocuklar hakkında yapılacak sosyal inceleme raporlarının yerinde yapılabilmesi için araç tahsisi gibi bir çok alanda bizlere destek olmayı ön görmüşler ve protokol bu şekilde şekillenmiştir."

Merkezin adliyeye yakın bir mesafede kurulacağını ifade eden Gürkan, "Çocuk Adalet Merkezimizde çocuklarımızı adliyenin o kasvetli havasına sokmadan, onları ıslah ve tekrar topluma kazandırma gayesiyle hareket edeceğiz." dedi.

Bu merkezdeki yaklaşımların getirilerini, kazanımlarını bir örnek başarı hikayeleri olarak sunmayı ümit ettiklerini anlatan Gürkan, Çocuk Adalet Merkezi yapılanmasının dünyaya örnek olacak, başarılı uygulamalara imza atacağını öngördüklerini dile getirdi.

Diğer konuşmacılar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tarihe bakıldığında adaleti tesis edenlerin güçlü izler bıraktığını, birliği sağladığını aktardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Adalet mülkün temelidir." anlayışıyla Cumhuriyet'i kurduğunu belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı. Çocukların suç ortamından uzaklaştırılmasının büyük başarı olduğuna değinen Şahin, kentte yargı alanında yaptıkları çalışmalara da değindi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü de adliyede çocuklar konusunda özel bir hassasiyetle soruşturma ve yargılama süreçlerini yürüttüklerine işaret ederek "Çocuğun üstün yararını, adli süreçte gözetme gayreti içerisindeyiz. Yine bize göre asıl olan suç işlendikten sonra ceza vermek değil. O suçun hiç işlenmemesini sağlamaktır. Biz de bu anlayışla adliyemizde çocukların haklarının gözetilmesi, çocuklarımızın suça sürüklenmesinin önlenmesi konusunda üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Çocuk Adalet Merkezlerin kurulmasıyla mevcut duruma göre çok daha fazla yol kat edeceğimizi düşünüyoruz. Zira Çocuk Adalet Merkezleri ile çocuk haklarının korunması, çocukların adalete erişimlerinin sağlanması, çocukların suça sürüklenmelerinin önüne geçilmesi, nitelikli olmamak kaydıyla ilk kez suç işleyen çocukların cezalandırılmayıp, yeniden kazanılması, adli sürecin yıpratıcı etkisinden çocuklarımızın uzaklaştırılması, çocukların adliyede yalnız hissetmemelerini sağlayacak olması hem çocuklarımız için hem bizler için önemlidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından protokolün imzalandığı törene, Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman ile diğer ilgililer katıldı.

GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Gaziantep, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika


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