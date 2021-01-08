Gaziantep coğrafi işarette Türkiye'ye öncülük ediyor - Son Dakika

Gaziantep coğrafi işarette Türkiye'ye öncülük ediyor

08.01.2021 14:14
Gaziantep coğrafi işarette Türkiye'ye öncülük ediyor, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in toplam 37 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'ye öncülük ettiğini belirterek, "Geçmişin birer emaneti olarak gördüğümüz bu değerlerimizi coğrafi işaretle koruma altına alarak, en özgün halleriyle gelecek...

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in toplam 37 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'ye öncülük ettiğini belirterek, "Geçmişin birer emaneti olarak gördüğümüz bu değerlerimizi coğrafi işaretle koruma altına alarak, en özgün halleriyle gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antalya Ticaret Borsası ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde online düzenlenen 'Sizin Oraların Nesi Meşhur? Programının konuğu oldu.

Gürsel Cingöz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan konuşmacı olarak katıldı. Gaziantep'in tescilli coğrafi işaretleri, geleneksel mutfak lezzetleri ve bu ürünlere marka değerli kazandırılmasına yönelik sürdürülen çalışmaların konuşulduğu programda GTB Başkanı Akıncı, Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan borsa unvanına sahip GTB'nin bu alandaki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in, değerlerine ortak akılla sahip çıkan, birlikte kararlar alarak birlikte adımlar atan bir şehir olduğuna vurgu yapan Akıncı, 'Biz istişare kültürünü ve birlikte yol almayı en büyük başarı olarak gören bir şehiriz. Geleneksel ürünlerimizin coğrafi işaretle taçlandırılması noktasında Gaziantep Valimiz Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in öncülüğünde hep birlikte tam bir uyum ve iş birliği içerisinde hareket etmekteyiz. Gaziantep Modelinin benimsendiği bu faaliyetlerde hepimizin ortak paydası yine Gaziantep Ürünü hangi kurumun tescillediğinden ziyade bu ürünün gerçek sahibi olan Gaziantep adına tescillenmesi bizim için önemli. Bu anlayış içerisinde yol aldığımız için bugün şehrimiz 37 tescilli ürünle Türkiye'de ilk sıra yer almakta. Amacımız bu sayıyı daha da artırmak ve çok daha ileri noktalara taşımak" dedi.

GTB tarafından 2017 yılından bu yana sürdürülen tescil çalışmalarında 14 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili aldıklarını, 7 ürün için de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunduklarını anımsatan Akıncı, Gaziantep mutfağında ayrıcalıklı bir yeri olan Antep Lahmacunu için de Avrupa Birliğine (AB) tescil başvurusu yaptıklarını söyledi. Gaziantep mutfağının, aynı topraklarda yaşamış kadim medeniyetlerin yeme-içme kültürlerinin bir sofrada harmanlanmasıyla oluşan zengin bir evrensel değer olduğuna dikkat çeken Akıncı, tescil çalışmalarındaki temel gayelerinin bu ürünleri koruma altına alarak, marka değeri kazandırmak ve en özgün halleriyle gelecek nesillerine taşımak olduğunu ifade etti.

Akıncı, coğrafi işaret tescilinin ticari piyasalarda sağladığı avantajın son yıllarda daha net bir şekilde görüldüğünü belirterek, "günümüzde artık şehirlerin birbiriyle yarışır konuma geldiğini ve bu tatlı rekabette marka değerlerini ön plana çıkarmayı başaran kentlerin bir adım daha fazla öne çıktık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep coğrafi işarette Türkiye'ye öncülük ediyor
Gaziantep coğrafi işarette Türkiye'ye öncülük ediyor

Yönetim Kurulu, Mehmet Akıncı, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep coğrafi işarette Türkiye'ye öncülük ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Mesut Özil'in amcasından transfer itirafı: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Küçük kızını istismar eden şahsın tutuklandığını gören anne veryansın etti: Yüzüne tükürmek istiyorum Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde! Dayanışma payı alacaklar
Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor         
14:10
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor         
12:12
Adanaspor, Ankaraspor'un Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı         
11:55
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor         
11:25
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor         
09:53
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 14:23:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep coğrafi işarette Türkiye'ye öncülük ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei