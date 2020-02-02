Gaziantep çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve pompalı ele geçirildi. Toplamda 5 şüpheli şahıs yakalandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından suç ve suçlulara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 2 şahıstan birer ruhsatsız tabanca ile 11 adet fişek, 3 ayrı şahıstan birer ruhsatsız pompalı av tüfeği ve üç adet tüfek fişeği olmak üzere toplam 2 ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.



Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP