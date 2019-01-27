Son Dakika Haberleri: Gaziantep - Cumhurbaşkanı Erdoğan Oldu Oldu, Olmadı Bir Gece Ansızın Oralardayız - Ek

Gaziantep - Cumhurbaşkanı Erdoğan Oldu Oldu, Olmadı Bir Gece Ansızın Oralardayız - Ek

1 saat önce

Gaziantep - Cumhurbaşkanı Erdoğan Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız - EK (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)(Tür: Yurt)

Gaziantep - Cumhurbaşkanı Erdoğan Oldu Oldu, Olmadı Bir Gece Ansızın Oralardayız - Ek, System.String[]
Gaziantep - Cumhurbaşkanı Erdoğan Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız - EK (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:54 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Güncel
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