GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kalmadan bu işi bitirmiş olacağız. Bizi en iyi yıllık 10 milyar doların üstünde ihracatı olan, aylık 1 milyar dolar ihracat sınırına dayanan, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimine giderek daha çok yoğunlaşan Gaziantep anlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezi yanında düzenlenen, "Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı

Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, tek dertlerinin ülkeyi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla ve cari fazlayla büyütmeye devam ederek bir an önce hedeflerine ulaşmak olduğunu belirterek, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kalmadan bu işi bitirmiş olacağız. Bizi en iyi yıllık 10 milyar doların üstünde ihracatı olan aylık 1 milyar dolar ihracat sınırına dayanan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimine giderek, daha çok yoğunlaşan Gaziantep anlar. Gaziantep'in her mücadelemizde olduğu gibi bu süreçte de en güçlü şekilde yanımızda olacağından şüphem yok." diye konuştu.

"Öyle bir ses verin ki duymayan kulak duysun nasırlaşmış yürekler titresin." ifadesini kullanan Erdoğan, katılımcılara seslenerek, "Gaziantep, büyük ve güçlü Türkiye için 2023'te bir kez daha bizimle olmaya var mısın? Gaziantep, ülkemizin 20 yıllık kalkınma mücadelesini zirveye çıkarmaya var mısın? Gaziantep, devleti ve milleti ile bu ülkeyi yeniden bölgesinde ve dünyada liderliğe taşımaya var mısın? Rabbim şu coşkuyla yükselen sesler, kalpten edilen dualar, akıtılan gözyaşları, yeşeren umutlar hürmetine bu ülkeyi ve bu milleti esirgesin, feraha eriştirsin, hedefleriyle buluştursun. Rabbim hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

"Sanayiciler için Fırat'tan buraya su getireceğiz"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin alt yapısını 81 ili kapsayacak şekilde kurduklarını vurgulayan Erdoğan, Gaziantep'in potansiyeli ve çalışkanlığıyla kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerimizin başında geldiğine dikkati çekti.

Gaziantep'e son 19 yılda 45 milyar lira yatırım yapıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İkinci devlet üniversite olarak Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda, 10 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık, toplam 38 spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda, toplam 7,5 milyar lira tutarında destek sağladık. Sağlıkta, toplam 96 sağlık tesisi inşa ettik. Ayrıca, 1875 yataklı şehir hastanemizin inşası sürüyor. Çevre ve şehircilikte, TOKİ kanalıyla Gaziantep'te 26 bin 237 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 20 bin 531 adetini tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. Kalan 5 bin 706 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimize söz verdiğimiz 6 millet bahçesinden 4'ünü bitirip, Gaziantepli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Eski stadyum yerine yaptığımız millet bahçemizin inşası hızla sürüyor. Mevcut stadyumu da biliyorsunuz yine biz yaptık. Kalan 2 millet bahçemizi en kısa sürede şehrimize kazandıracağız. Ulaştırmada, 116 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğuna 314 kilometre ilave yaparak, toplam da 430 kilometreye çıkardık. Yapımı süren Gaziantep, Nizip, Birecik Diyarbakır hududu yolunu, Perilikaya Köprülü Kavşağını, Hasan Kalyoncu Kavşağını, Gaziantep Çevre Yolu üzerindeki Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağını seneye bitiriyoruz. Nizip-Karkamış yolunu, Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunu ve Gaziantep Kilis ayrımı Oğuzeli-Karkamış yolunu 2023'te tamamlıyoruz. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunu, Osmaniye-Nurdağı yolunu ve Nurdağı-Musabeyli (Kilis-Akbez) ayrımı yolunu ise 2024 yılında hizmete açıyoruz.

Mersin Adana Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Hattını hayata geçiriyoruz. Sözleşmesi geçtiğimiz yıl yapılan bu hattın kredi görüşmeleri biter bitmez inşasına başlanıyor. Gaziray'ın proje genelindeki toplam fiziki ilerlemesi yüzde 77 seviyesinde. Önümüzdeki yıl Gaziray'ı da işletmeye açmayı planlıyoruz. Bugüne kadar Gaziantep'te 6 baraj 3 gölet inşa ettik. Islahiye-Yesemek barajı ile Şahinbey Burç Çamlık Göleti'nin inşaatları sürüyor. Son 19 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle şehrimizdeki 204 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasında yer alan 8 sulama tesisiyle Gaziantep'te toplam 301 bin dekar araziyi daha su ile buluşturuyoruz. Gaziantepli çiftçilerimize toplam 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı suyun temini için Fırat'tan buraya su getireceğiz. Merkez ile birlikte 9 ilçemize doğalgaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde şehrimizi daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından gerçekleştirdiği toplu açılış törenine, Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleri, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanko Camisi'nin temel atma töreni için yapılan canlı bağlantıda, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'na caminin ne zaman tamamlanacağını sordu. "En kısa zamanda" yanıtını alan Erdoğan, caminin 2023'e girerken bitirilmesi sözü istedi. Erdoğan, Konukoğlu'nun "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım" sözlerine "İnşallah yemindir." karşılığını verdi.

(Bitti)