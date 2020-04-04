Gaziantep'de araçların giriş çıkışı kontrol altına alındı - Son Dakika

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Gaziantep'de araçların giriş çıkışı kontrol altına alındı
7 saat önce
Gaziantep'de araçların giriş çıkışı kontrol altına alındı.
Gaziantep'de araçların giriş çıkışı kontrol altına alındı
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:14 Kaynak: DHA
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