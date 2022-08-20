Gaziantep'de Kazazedelerin Yardımına Giden İha Muhabirleri, Meydana Gelen İkinci Kazada Yaşamlarını Yitirdi - Son Dakika
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Gaziantep'de Kazazedelerin Yardımına Giden İha Muhabirleri, Meydana Gelen İkinci Kazada Yaşamlarını Yitirdi

20.08.2022 15:01
Gaziantep'de Kazazedelerin Yardımına Giden İha Muhabirleri, Meydana Gelen İkinci Kazada Yaşamlarını Yitirdi

Gaziantep'de bu sabah saatlerinde yaşanan zincirlemede kazada 16 kişi yaşamını yitirdi; 21 kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı gören ve yardıma koşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri, Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver, ikinci bir kazada yaşamlarını yitirdi.

Gaziantep'de bu sabah saatlerinde yaşanan zincirlemeli kazada 16 kişi yaşamını yitirdi; 21 kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı gören ve yardıma koşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver, ikinci bir kazada yaşamlarını yitirdi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG), bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahale etmek için gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Başka bir göreve gitmek üzere yolda seyir halinde olan İHA muhabirleri, kazayı görünce yardım etmek için durdu. O sırada yaşanan ikinci kazada, İHA çalışanları Esen ile Tanrıöver hayatlarını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından kazada yaşamını yitiren Esen ve Tanrıöver için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Göreve giderken Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki kazada yaralananlara yardım eden İHA çalışanı meslektaşlarımız Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen ikinci bir kazada hayatını kaybetti. Sevenlerinin ve tüm medya camiamızın başı sağ olsun" denildi.

İHA'da yer alan haberde; kaza bölgesine gelerek canlı yayın yapan İHA muhabiri Said Vakkas, yaşananları şöyle aktardı:

"Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik."

ANKA'DAN İHA'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt; İhlas Haber Ajansı Genel Müdür Hamit Arvas'a başsağlığı dileklerini iletti. Bozkurt, mesajında "Çok üzücü bir kaza… Acınızı paylaşıyorum, meslektaşlarımız Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen'in acı kaybından dolayı son derece üzgünüm… Yaşamını yitiren meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet; size, İHA emekçilerine ve ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'de Kazazedelerin Yardımına Giden İha Muhabirleri, Meydana Gelen İkinci Kazada Yaşamlarını Yitirdi - Son Dakika

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