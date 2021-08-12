Gaziantep'de çocuklar "Telafide Ben de Varım" dedi - Son Dakika

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında yapılan eğitimlerde çocuklar ve veliler böyle bir imkanın sağlandığı için teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben de Varım" Programı doğrultusunda bütün kurumlarıyla seferber olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde barındırdığı Çocuk Sanat Merkezi ile eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalarla 7-16 yaş grubu çocuklara ücretsiz olarak seramik, mozaik, tasarım, el sanatları, drama, resim atölyelerinin yanı sıra müzik eğitimlerinde ise gitar, keman, bağlama, piyano ve ritim atölyelerinde 300 öğrenciye imkan sağlıyor. Ayrıca bireysel kursların yanı sıra okullarımıza yönelik telafi eğitimleri ile öğretmen ve öğrencilerimize de müzik ve sanat branşlarında destek olmaya devam ediyor. 28 Haziran'da başlayan eğitimler yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını'na karşı alınan tedbirlerle devam ederken 31 Ağustos tarihine kadar sürecek. Eylül ayının ikinci haftasından itibaren ise yeni kayıt dönemi başlayacak.

VELİLER VE ÇOCUKLAR GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUN

Çocuk Sanat Merkezi'nde verilen kurslara kızı Elif'i getiren Demet Kök, 3 sene öncesi kurslara gelmeye başladıklarını belirterek, "Kızım Elif şu anda gitar kursuna devam ediyor. Müziği seven biri olduğundan kendini geliştirdi. Buradaki öğretmenlerimiz çok ilgileniyorlar. Kursların neticelerini çok iyi alıyoruz. Elif her gün koşa koşa geliyor, ayrılırken üzülüyor" dedi.

Resim kurslarına katılan 14 yaşındaki Merve İpek ise "4 senedir çocuk sanat merkezine geliyorum. Resim çiziyor, çok iyi zaman geçiriyoruz. Öğretmenlerimiz çok ilgililer. Müzik ve pek çok etkinlikler düzenleniyor. Birçok branştan yararlandım" diye konuştu.