Son Dakika Haberleri: Gaziantep'de Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Gaziantep'de Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

4 dakika önce

İslahiye ilçesinde evden hırsızlık ve hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'de Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı, System.String[]
İslahiye ilçesinde evden hırsızlık ve hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, ilçede 4 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.


Bu kapsamda hırsızlık olayıyla ilgili A.E. ve N.K. yakalandı.


Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen ve dört ikametten çalındığı tespit edilen, 1 adet 106 ekran televizyon, 2 adet tablet bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 4 adet flaş bellek ve diğer malzemeler sahiplerine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:01 Kaynak: AA

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