Son Dakika Haberleri: Gaziantep'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

37 dakika önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 18'inci kilometresindeki Yeşilyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden Tayfur G.(27) yönetimindeki 31 ABG 399 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden Yunus Y. yönetimindeki 80 AU 940 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Ayşe B. (39), Elif B (18) ve Fidan B (5) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri 5 yaralıyı İslahiye Devlet Hstanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İslahiye, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karayolları Genel Müdürlüğü, yüzde 20'lik zammın hangi köprü ve otoyolları kapsadığını açıkladı
Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu! 13 göçmen öldü, 8'i çocuk 30 kayıp var Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 03:16:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]