Gaziantep'de karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'de karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca öldü - Son Dakika

Gaziantep'de karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca öldü

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti, oğulları ise hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'de karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca öldü, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti, oğulları ise hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kümeevler Sokak'ta oturan dört çocuk sahibi Mehmet (60) ve Hüsne Cihan (59) çifti önceki gece iki katlı evin üst katında sobayı yaktıktan sonra aynı odada oğulları Mehmet (30) ile uyudu.


Cihan çiftinin Antalya'da çalışan çocukları Murat Cihan, anne ve babasına ulaşamayınca mahalle bakkalını telefonla aradı. Bakkal Şemsettin Karakuş, yakınlarını da alarak Cihan ailesinin evine gitti. Haber verilmesi üzerine eve gelen ekipler, Mehmet ve Hüsne Cihan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan 30 yaşındaki Mehmet Cihan ise kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinden Gaziantep Dr. Ersin Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Mehmet Cihan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bakkal Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, evin camını taşla kırarak içeri girdiklerini ve ailenin hareketsiz bulunması üzerine 112 Acil Servis'i aradıklarını söyledi.

Olay yerine gelen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise güne üzücü bir haberle başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Aynı aileden iki kişi sobadan sızan gazla hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralı, hastanede tedavi altında. İslahiye Kaymakamlığı ve Belediyemizin uyarlarına rağmen maalesef insanlarımız bu uyarıları dikkatte almıyor. Hava şartları çok soğuk, ilk defa eksi 8, eksi 9'larda olan hava sıcaklığı söz konusu. Ancak can her şeyden önemli. Dikkat etmeliyiz. Vatandaşlarımızdan ricam bugünlerde lütfen daha dikkatli olalım."

Yeni Mahalle, Gaziantep, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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