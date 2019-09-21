Son Dakika Haberleri: Gaziantep'de pikapla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Gaziantep'de pikapla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

48 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pikapla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'de pikapla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pikapla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Sedat K'nin (45) kullandığı 33 ANU 86 plakalı pikapla İsmail K'nin (20) kullandığı 27 ABP 599 plakalı motosiklet çarpıştı.


Kazada, motosiklet sürücüsüyle yanında bulunan İsa B. (18) yaralandı.


Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Bulvarı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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