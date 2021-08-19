Masal Parkı son gösterimin 19 Ağustos Perşembe Günü Selahattin Sancaklı'nın yönettiği, 2018 yapımı macera, aksiyon ve tarihî film Diriliş Karatay ile olacak. Filmler her gün saat 20.00'da başlayacak.
Yazlık Sinema günleri Masal Parkı'ndan sonra 20-21-22 Ağustos tarihlerinde Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde, 23-24 Ağustos'ta Gazikent'te, 25-26 Ağustos tarihlerinde Seyrantepe'de farklı filmlerle devam edecek.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'de 'Yazlık Sinema Günleri' devam ediyor - Son Dakika