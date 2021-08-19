Gaziantep'de "Yazlık Sinema Günleri" devam ediyor - Son Dakika

Masal Parkı son gösterimin 19 Ağustos Perşembe Günü Selahattin Sancaklı'nın yönettiği, 2018 yapımı macera, aksiyon ve tarihî film Diriliş Karatay ile olacak. Filmler her gün saat 20.00'da başlayacak.

Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar