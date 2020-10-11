Gaziantep'de yer fıstığı hasadı başladı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer fıstığı hasadı başladı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere, her iki ilçede 12 bin dönümlük alanda ekimi yapılan yer fıstığının hasadına başladıklarını söyledi.

Yer fıstığı rekoltesinin çiftçileri sevindirdiğini belirten Belpınar, dönüm başına yaklaşık 600 kilogram ürün aldıklarını fiyatların da çiftçiye sevindirdiğini söyledi.

Çiftçi Murat Aydoğdu, yer fıstığı rekoltesinde verimin geçen yıla oranla daha iyi olduğunu anlatarak, verimden memnun olduklarını söyledi.

Bu yıl yüzlerinin güldüğünü dile getiren Aydoğdu, "Hasadı yapılan yer fıstığını Adana, Osmaniye civarından gelen tüccarlar satın alıyor. Kilosu 11 ila 12 lira arasında. Üretici olarak fiyattan da rekolteden de memnunuz." dedi.

Kırsal Elbistanhöyük Mahallesi'nde çiftçilik yapan İzzet Gölat, 90 dönüm arazide yer fıstığı ekimi yaptığını, hasılattan memnun olduğunu belirtti.