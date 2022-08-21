Gaziantep'deki kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep'deki kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlanıyor

21.08.2022 13:09

Gaziantep'deki kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlanıyor.

Gaziantep'deki kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlanıyor

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Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlanıyor Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlanıyor
Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'deki kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'deki kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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