Katliam gibi kazanın saniyeler öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı belli oldu

Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'deki kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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