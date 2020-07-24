GAZİANTEP Demiryolu köprüsü, yeniden sular altında kaldı - Son Dakika

Demiryolu köprüsü, yeniden sular altında kaldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkan Hicaz Demiryolu'na bağlanan güzergahtaki köprü, yeniden yükselen baraj sularının altında kaldı.

İslahiye ve Hatay'daki Amik Ovası'nda tarım arazilerinin sulanması için 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı nedeniyle İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanı Ekbez demiryolunun 20 kilometrelik kısmı sular altında kalmıştı. Barajda yapılan yükseltme çalışmaları sonrası suların çekilmesiyle geçen yıl demiryolunun geçtiği bazalt taşlarla yapılmış köprünün 7 metre yüksekliğindeki ayakları ortaya çıkmıştı.

Tahtaköprü Barajı'nın son yağmurlarla doluluk oranının 168 milyon metreküp kapasiteye ulaşmasının ardından Fevzipaşa-Meydanı Ekbez demiryolunun bazalt taşlarla yapılmış köprüsü yeniden sular altında kaldı.