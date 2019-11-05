Gaziantep Denetimli Serbestlik memuru Avrupa üçüncüsü oldu

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde memur kadrosunda görev yapan Nail Karadaş, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Paralimpik Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonaya katılan Türk sporcular asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.



Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde memur kadrosunda görev yapan Nail Karadaş, 31 Ekim 2019 tarihinde İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Paralimpik Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.



Türkiye'den 13 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 20 sporcunun daha yer aldığı şampiyonada, kazanılan başarılı sonuçların ardından sporcular Mehmetçiğe olan desteklerini asker selamı vererek gösterdiler.



Şampiyonada üçüncü olarak önemli bir başarıya imza atan Nail Karadaş, büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek kendisine destek olan herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP