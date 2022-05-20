Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce suça sürüklenen çocuklar için gezi düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce suça sürüklenen çocuklar için gezi düzenlendi

20.05.2022 13:18
Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce suça sürüklenen çocuklar için gezi düzenlendi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, suça sürüklenen çocuklar için Rumkale gezisi düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, suça sürüklenen çocuklar için Rumkale gezisi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında suça sürüklenen çocuk ve genç yükümlüler, Rumkale'yi gezdi.

Türkiye'nin en büyük cam seyir terasında fotoğraf çekilen katılımcılar, daha sonra tekne tutu yaptı.

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Kaynak: AA

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