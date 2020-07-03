Gaziantep, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Gaziantep, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

22. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.

25. dakikada Gaziantep FK oyuncularından Alexandru Maxim asist yaparak, orta saha oyuncusu Güray Vural ceza sahasının dışarısından vurduğu şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1

37. dakikada Gaziantep FK atağa geçti ve Alexandru Maxim şut çekti ancak top Denizlispor savunmasında kaldı.

38. dakikada Recep Niyaz'in ceza yayı gerisinden sert şutunda top üst direkten döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega kaleyi gördükten sonra şutunu çekti ancak bu şut, Gaziantep savunması tarafından engellendi.

67. dakikada Denizlispor'dan Oscar Estupinan şutunu kullandıktan sonra top isabet bulamadı.

STAT: DENİZLİ ATATÜRK STADYUMU

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Bilal Gölen xxx

Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Lopes (Özgür Çek dk. 46 xx), Mustafa xx, Rodallega xx, Murawski (Sedat Şahintürk dk. 66 xx), Aissati xx, Oğuz Yılmaz (Sacko dk. 81 ?), Estupınan xxx, Recep Niyaz (Onazi dk. 86 ?), Bergdich xx, Zeki Yavru xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Ben Youssef, Olcay Şahan, Sackey

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Mison Djilobodji xx, Dorinel Toşca xxx, Kenan Özer (Radoslaw Pawlowski dk. 90+2 ?), Ayobamı Kayode (Muğdat Çelik dk. 88 ?), Güray Vural (Nogueira Junior dk. 73 xx), Morais Junior xxx, Oğuz Ceylan xxx, de Sousa xx, Iulıan Maxim (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Kana Bıyık xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Raman Chibsah, Miroslaw Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu

Teknik Direktör: Mariusi Sumudica

Gol: Güray Vural (dk. 25) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Kenan Özer (Gaziantep FK)

(İHA)

Güray Vural, Denizlispor, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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