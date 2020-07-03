Gaziantep, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

48. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega kaleyi gördükten sonra şutunu çekti ancak bu şut, Gaziantep savunması tarafından engellendi.

37. dakikada Gaziantep FK atağa geçti ve Alexandru Maxim şut çekti ancak top Denizlispor savunmasında kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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