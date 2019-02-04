Gaziantep Derbisi Ankas'ın 1 – 0

Gazikent stadyumunda oynanan mücadele oldukça çekişmeli geçerken, karşılaşmanın ilk yarısında attığı golle skoru değiştiren Ankas İstiklalspor, derbide gülen taraf oldu.

Grubunda üst sıralarını zorlayan Ankas İstiklalspor, karşılaşmaya baskılı başlarken 14'üncü dakikada Eyüp Ertürk taç çizgisi önünde ceza alanına paralel noktadan yaptığı şık vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bordo – mavili ekip ilk yarıda ki ataklarını sürdürmesine rağmen farkı arttıramadı ve soyunma odasına önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında daha atak oynayan taraf konuk Araban Belediyespor olmasına rağmen Ankas İstiklalspor savunması rakibin baskılarını savuştururken maçın ardından üç puanın sahibi Ankas İstiklalspor oldu.

Ankas İstiklalspor ligde üst üste 4'üncü galibiyetini elde ederken, puanını 31'e yükseltti ve 6'ıncı sırada ki yerini korudu. Bir alt sırada ki takımla arasında ki puan farkını 10'a yükseltti. Araban Belediyespor ise 9 puanda kalarak küme hattının dışına çıkamadı.