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Gaziantep Dernekler Federasyonu'ndan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

56 dakika önce

Gaziantep Dernekler Federasyonu Başkanı Necati Göksu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Gaziantep Dernekler Federasyonu'ndan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret, System.String[]

Gaziantep Dernekler Federasyonu Başkanı Necati Göksu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Sarı'nın makamında gerçekleşen görüymede, Göksu, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Göksu, Gaziantep ve ilçelerinin menfaatleri doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarı ise, Gaziantep'in adını başarıyla duyuran kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Derneklerin bir çatı altında toplanıp faaliyetlerini bu şekilde yürütmelerini önemsediklerini ifade eden Sarı, "Gaziantep adına farklı illerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu her çalışma bizim için büyük bir önem arz ediyor. 2005 yılından bu yana hizmet veren Gaziantep Dernekler Federasyonu artık büyüdü ve Türkiye'nin dört bir tarafından bahsedilir bir kuruluş haline geldi. Bizler de bu köklü kuruluşa her zaman destek vermeye ve yanında olmaya hazırız." diye konuştu.

Muammer Sarı, Gaziantep, Göksu, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:08 Kaynak: AA
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