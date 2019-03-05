Son Dakika Haberleri: Gaziantep Dernekler Konfederasyonundan Fatma Şahin'e Destek

Gaziantep Dernekler Konfederasyonundan Fatma Şahin'e Destek

1 saat önce

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Gaziantep Dernekler Konfederasyonu 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Gaziantep'de Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin'i desteklediklerini açıkladı.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonundan Fatma Şahin'e Destek, System.String[]
Türkiye genelinde faaliyet gösteren Gaziantep Dernekler Konfederasyonu 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Gaziantep'de Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin'i desteklediklerini açıkladı.

Gaziantep dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut yaptığı açıklamada, "Gaziantep'de teşkilat olarak cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın fatma Şahin'inin yanında olacağız. Gazi şehrimize yapılan yatırımların göz ardı edilemeyeceğini ve bu yatırımların devam etmesi mevcut sistemin ve projelerin hayata geçmesi için gerekli. Gaziantep halkı her şeyin en iyisin hak ediyor. Çünkü şehrimiz çok mücadele verdi, bu hale gelmek için. Ülkemizde Gaziantep denince akla gelen modern bir şehir ve kültürü ile ön plana çıkması tabi ki bu süreçte başta halkımızın büyük gayretlerin olması şehri yönetenlere olan inançları ile bu inançı ve öz güveni halktan alan belediye başkanlarımıza inanıyoruz ki, 31 mart seçimlerinden sonra halkımızın devam kararı neticesinde halkın içinde modern ve teknolojik üssü haline gelecek olan Gaziantepimiz için çalışacaklardır. Bize düşen ayrılılık tohumları değil birlik ve beraberlik tohumları ekmek devletimizin milletimizin bekası için istikrarın korunması adına cumhur ittifakına destek vermek olacaktır" dedi.

Özaygut açıklamasında seçimin barışçıl bir süreçte geçmesi, halkın kararının demokrasinin temel taşı olarak görülmesini temenni ederek, şehri yönetmeye talip olan tüm adaylara başarı da diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:50 Kaynak: İHA

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