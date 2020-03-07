Gaziantep Dernekleri Federasyonu İdlib şehitleri için lokma dağıttı - Son Dakika

Gaziantep Dernekleri Federasyonunca Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Eyüpsultan Meydanı'nda lokma dağıtıldı.

Dernek üyelerinin düzenlediği organizasyon kapsamında, meydana kurulan platformda yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikram edildi.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Nedim Atilla, yaptığı açıklamada, şehitlere minnettar olduklarını söyledi.

Şehit olmanın ulvi bir görev olduğunu dile getiren Atilla, "Ülke olarak büyük üzüntü içerisindeyiz. Şehitlerimiz orada ülkemizi muzaffer kılmak ve ülkemizin geleceğini güvence altına almak için canlarını feda ediyor. Onların şehadeti bizi üzüyor. Allah onları muzaffer eylesin." dedi.