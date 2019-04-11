Gaziantep Dersleri Kötü Olan Birsen, İntihar Etti
1 saat önce
Dersleri kötü olan Birsen, intihar ettiGAZİANTEP'te, iddiaya göre dersleri kötü olduğu için kendini tavana iple asan ortaokul öğrencisi Birsen Ö. (13), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:30 Kaynak: DHA
Dersleri kötü olan Birsen, intihar etti
GAZİANTEP'te, iddiaya göre dersleri kötü olduğu için kendini tavana iple asan ortaokul öğrencisi Birsen Ö. (13), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Birsen Ö., annesi terasa çamaşır astığı sırada, iddiaya göre ders notları kötü olduğu için iple kendini tavana astı. Birsen Ö.'yü tavana asılı halde gören annenin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Birsen Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, Birsen Ö.'nün cesedi, polislerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
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