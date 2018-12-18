Son Dakika Haberleri: Gaziantep Destanını Şiirlerle Anlattılar

Gaziantep Destanını Şiirlerle Anlattılar

3 saat önce

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arası Gaziantep Savunması Destansı Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması düzenledi.

Gaziantep Destanını Şiirlerle Anlattılar, System.String[]
Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arası Gaziantep Savunması Destansı Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması düzenledi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada öğrenciler, "Antepli Şahin", "Kınalı Kız", "Burası Antep", "Karayılan", "Şahinbey", "Elmalı Köprüsü Civarında", "Yurda Kavuşurken" adlı şiirleri okudular.

Yarışmaya katılan öğrenciler şiirlerini, derece elde edebilmek için büyük bir itina ve dikkatle okuyarak, dinleyicileri etkileyip jüriden puanlarını aldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunda destansı bir mücadelenin yattığına dikkati çekerek, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü münasebetiyle düzenlediğimiz yarışmamızı 3 kategoride yapıyoruz. Bu organizasyona katılan tüm okulları kutluyorum. Mühim olan buraya gelip bu yarışmaya katılmak. Tüm yarışmacılar gönlümüzün birincisidir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:08 Kaynak: AA

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