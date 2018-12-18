Son Dakika Haberleri: Gaziantep Destanını Şiirlerle Anlattılar

Gaziantep Destanını Şiirlerle Anlattılar

3 saat önce

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluş'unun 97. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arası Gaziantep Savunması Destansı Şiirlerini güzel okuma yarışması düzenliyor.

Gaziantep Destanını Şiirlerle Anlattılar, System.String[]
Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluş'unun 97. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arası Gaziantep Savunması Destansı Şiirlerini güzel okuma yarışması düzenliyor.

Şahinbey Belediyesi, Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada okullar "Antepli Şahin", "Kınalı Kız", "Burası Antep", "Karayılan", "Şahinbey", "Elmalı Köprüsü Civarında", "Yurda Kavuşurken" adlı şiirleri okudu. Yarışmaya katılan öğrenciler derece elde edebilmek için şiirleri büyük bir itina ve dikkatle okuyarak dinleyicileri etkileyip jüriden puanlarını aldılar.

"Şuurlu bir nesil yetiştirmeliyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in Kurtuluş'unda destansı bir mücadelenin yattığına dikkati çekerek, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü münasebetiyle düzenlediğimiz Gaziantep Savunması Destansı Şiirlerini güzel okuma yarışmasını ilkokul, ortaokul ve liseler arası olmak üzere üç ayrı kategoride düzenliyoruz. Bu organizasyona katılan tüm okulları kutluyorum. Mühim olan buraya gelip bu yarışmaya katılmak. Tüm yarışmacılar gönlümüzün birincisidir. İnşallah hepiniz bu yarışmada başarılı olursunuz. Hem bu yarışmada hem de hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen yarışmaya katılan okul öğrencileri ve eğitimciler Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Böyle bir organizasyon düzenlediği için öncelikle Şahinbey Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler geçmişte verilen mücadelenin yaşatılması ve gençlere aktarılması için çok önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:13 Kaynak: İHA

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