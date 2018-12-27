Son Dakika Haberleri: Gaziantep Diyarbakır'a Sevk Edilen Askeri Araçlar İslahiye'de

Gaziantep Diyarbakır'a Sevk Edilen Askeri Araçlar İslahiye'de

1 saat önce

Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'deTEKİRDAĞ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araçları ve personelleri taşıyan 26 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'de

TEKİRDAĞ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araçları ve personelleri taşıyan 26 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Tekirdağ'dan Diyarbakır'a sevk edilen çoğunluğu zırhlı personel taşıyıcılarında oluşan askeri araçlar ve personellerin bulunduğu 26 vagondan oluşan tren, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Gar'ına ulaştı.

Garda verilen molanın ardında tren, Diyarbakır'a hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:46 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Islahiye, Gaziantep, Diyarbakır, Güncel
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