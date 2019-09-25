Son Dakika Haberleri: Gaziantep-diyarbakır'daki annelere gaziantep'ten destek
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Gaziantep-diyarbakır'daki annelere gaziantep'ten destek

1 saat önce

Diyarbakır'daki annelere Gaziantep'ten destekDiyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önünde yaptığı eyleme, Gaziantep'teki STK'lar, yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Diyarbakır'daki annelere Gaziantep'ten destek

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önünde yaptığı eyleme, Gaziantep'teki STK'lar, yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen çeşitli STK'lara üye yaklaşık 200 kadın, kayıp çocukları için 23 gündür oturma eylemi yapan annelere destek verdi, teröre lanet yağdırdı. Grubun slogan atmasının ardından ortak basın açıklaması okundu. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Elif Aksu, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vurduğunu belirtti.

Aksu, tarihin, Diyarbakır'daki annelerin eylemini saygı ile yazacağını söyleyerek, annelerin zafere ulaşmasını temenni etti.

Elif Aksu, Bulundukları bölgede her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Annelerin masum ve haklı direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Ülkemizin geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır mücadele içerisindeyiz. Vatan için verdiğimiz şehitlerin kanı ve evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Diyarbakır'da gördük ki yanan bir anne yüreği acılara, gözyaşlarına gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu dedi.

Gaziantep-diyarbakır'daki annelere gaziantep'ten destek

Diyarbakır, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
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