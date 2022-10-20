GAZİANTEP - Doğa Akademisindeki kadınlar, geri dönüşüme kazandırdığı ürünlerle öğrencilere burs sağlıyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - Doğa Akademisindeki kadınlar, geri dönüşüme kazandırdığı ürünlerle öğrencilere burs sağlıyor

20.10.2022 14:15

Gaziantep'te Erikçe Doğa Akademisinde bir araya gelen kadınlar, eski eşya ve ağaç parçaları kullanarak yaptıkları ürünlerle hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği veriyor.

Gaziantep'te Erikçe Doğa Akademisinde bir araya gelen kadınlar, eski eşya ve ağaç parçaları kullanarak yaptıkları ürünlerle hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Erikçe Ormanı'nda kurulan Doğa Akademisine katılan kadınlar, eski ev eşyalarını ve ormandan topladıkları ağaç parçalarını atölyeye getiriyor.

Atölyede, topladıkları ürünlerden masa, sıra, satranç sehpası, tablo, tepsi ve biblolar yapan kadınlar, akademide sergiledikleri eşyaları satışa sunuyor.

Ürünlerden elde edilen gelirlerle ihtiyaç sahibi 90 öğrenciye ayda 500-2000 lira arasında burs veriliyor.

Atölye amiri Yonca Oltay, AA muhabirine, merkezde doğa ile sanatı buluşturduklarını söyledi.

Tesiste birçok atölye bulunduğunu anlatan Oltay, "Ormandan topladığımız yapraklar, kozalaklar ve ağaç dallarından geri dönüşümler yapıyoruz. Eski mobilyalardan geri dönüşümler yapıyoruz. Günübirlik gelen ziyaretçilerimize workshoplar düzenliyoruz. Buradan elde edilen ürünleri hem sergiliyoruz hem de satışını yapıyoruz. Sattığımız ürünlerden elde edilen geliri de yetim öğrencilerimize burs olarak veriyoruz." diye konuştu.

Kazanılan geliri öğrencilere dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Oltay, "Şu an 75 ilkokul öğrencisi, 10 üniversite öğrencisi, 5 de farklı şehirde bulunan öğrenciye burs veriyoruz. Burslar bölümlere göre değişiyor. İlkokul öğrencilerine 500, üniversite öğrencilerine 1500 ila 2000 lira arası, şehir dışındaki öğrencilere de aynı şekilde ödeme yapıyoruz." dedi.

Oltay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü "Sıfır Atık" projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını ve günden güne daha iyi çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

"Kimsesiz çocuklara destekte bulunuyoruz"

Atölyede resim öğretmeni olarak çalışan Fatma Özkaya da birçok geri dönüşüm ürünü tasarladıklarını belirtti.

Atölyede çalışmaktan gurur duyduğunu dile getiren Özkaya, "Burada yaptığımız ürünleri değerlendiriyoruz. Kimsesiz çocuklara destekte bulunuyoruz. Evimizdeki atılacak ürünleri tekrar kullanılabilecek bir ürün haline getiriyoruz. Gelen konuklarımız, öğrencilerimiz memnun. Çok güzel bir duygu. Üniversitede okurken ekonomik olarak sıkıntı çektiğim günler oldu, burs alıyordum. Aynı duyguları başka öğrencilerin yaşaması beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Atölyede geri dönüşüm ürünleri yapan İpek Çiftçi de güzel işlere imza attıklarını kaydetti.

Evden getirdiği ürünleri burada farklı ürünlere dönüştürdüğünü söyleyen Çiftçi, "Atılması gereken bir ürünü tekrar dönüştürüp kazanmak çok hoşuma gidiyor. Geri dönüşüm çok güzel bir şey. Sonuçta bir emek harcıyorum bunun boşa gitmemesi güzel. Öğrencilerin bir işine yaraması mutlu edici. Bir amaç uğruna çalışmak güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA
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