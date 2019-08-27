Gaziantep doğal manzaralar fotoğraf stüdyosu oldu

Doğal manzaralar fotoğraf stüdyosu oldu

GAZİANTEP'te gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için seçtiği yeni adresler doğa güzellikleri ve farklı mekanlar olmaya başladı. Özellikle botanik bahçesi, birbirinden güzel renkleri ve doğal manzarası ile düğün ve özel günlerin ölümsüzleştirildiği adres oldu.

Gelişen teknolojiye ayak uyduran fotoğrafçılık da bir dönem moda olan stüdyo fotoğrafçılığı ve görüntülerin dijital olarak işlenmesi popülerliğini yitirdi. Özellikle yeni evlenen çiftlerin düğün günlerini ölümsüzleştirmek için gittiği dijital stüdyolar yerini doğallığa bırakmaya başladı. Gelin ve damatlar doğal manzara ve doğal ışık altında çekilen fotoğraflar istemeye başladı. Yaşanan dönüşümle birlikte Gaziantep'te ki botanik bahçesi gibi alanlar düğün çekimlerinin vazgeçilmez stüdyoları oldu. Fotoğraf sanatçılarının da sıklıkla ziyaret ettiği botanik bahçesi, hafta sonları ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yeni evlenecek olan çiftler, stüdyo fotoğraflarının yerine doğal renk ve ışığın olduğu botanik bahçesini tercih ediyor.

Fotoğrafçı Murat Ateş, özellikle yeni evlenen çiftlerin stüdyo yerine doğal ortamları tercih ettiğini belirterek, 'Burası mekan olarak bizler için çok güzel bir yer oldu. Bu mekanın açılışından bu yana dış mekan çekimlerini yapmaktayım. Burada ilk çekimleri yaptığımız zaman insanlar stüdyo yok mu diye bizleri eleştirmişti. Ama doğal mekan çekimlerinin ne kadar güzel olduğunu zamanla vatandaşlarımız da kabul etti. Artık stüdyo yerine burayı tercih ediyorlar. Halkımız artık rötuşlu stüdyo fotoğraflarının yerine kısacası donuk yüz yerine doğal yüz tercih ediyorlar. Gerçek bir ortam gerçek bil gülücük ile fotoğraf çektirmek istiyorlar. Özellikle yeni çiftler ölümsüzleştirmek istediklerin anılarını gerçek bin mekanda yaşamak istiyorlarö diye konuştu.