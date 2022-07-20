Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bayram tatilinde 225 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 225 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türde 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan hayvanat bahçesini, bayram tatilinin sonuna kadar 225 bin kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler, parkın yeni üyesi "Kartopu" isimli beyaz Bengal kaplanına ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, bu yıl yüksek hava sıcaklıkları dolayısıyla bayramdaki ziyaretçi sayısının 50 bin civarını geçmeyeceğini tahmin etmelerine rağmen rakamın çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Bayram tatili süresince parka büyük ilgi olduğunu anlatan Özsöyler, "Her gün çevre illerden de gelenler olmak üzere ziyaretçilerin yoğunluğu artmaya başladı. Beklentinin yaklaşık 4 kat üstünde bir ziyaretçi sayısına ulaştık." ifadesini kullandı.