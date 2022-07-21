Gaziantep Doğal yaşam Parkı 9 günde 225 bin ziyaretçiyi ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram süresince 225 bin ziyaretçiyi ağırladı. Parkın yeni üyesi Kartopu isimli beyaz Bengal kaplanı vatandaşların ilgi odağı oldu. 37 dereceye ulaşan sıcaklıklara aldırış etmeyen birçok vatandaş, günün her saatinde Doğal Yaşam Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, parkta bulunan hayvan türlerinin çeşitli olmasının kendileri için çok dikkat uyandırıcı olduğunu söyledi.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, bu yıl seyreden yüksek hava sıcaklıkları dolayısıyla bayramdaki ziyaretçi sayısının 50 bin civarını geçmeyeceğini tahmin etmelerine rağmen rakamın çok daha yüksek olduğunu belirterek, "Kurban Bayramının ilk günü itibariyle parka olan ilgi gün geçtikçe arttı. Her gün çevre illerde dahil olmak üzere gelen ziyaretçilerin yoğunluğu artmaya başladı. Beklentinin yaklaşık 4 katı üstünde bir ziyaretçi sayısına ulaştık" dedi.

2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu Doğal Yaşam Parkı, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. - GAZİANTEP