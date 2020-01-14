Gaziantep, Domotex'in gözdesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep, Domotex'in gözdesi oldu - Son Dakika

Gaziantep, Domotex'in gözdesi oldu

22 dakika önce

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Domotex 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının, dünyanın makine halısı üretim merkezi olan Gaziantep açısından son derece başarılı geçtiğini söyledi.

Gaziantep, Domotex'in gözdesi oldu, System.String[]

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Domotex 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının, dünyanın makine halısı üretim merkezi olan Gaziantep açısından son derece başarılı geçtiğini söyledi.


Almanya'nın Hannover kentinde 10-13 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen fuara Türkiye'den 190, Gaziantep'ten ise 102 firmanın katıldığını hatırlatan OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Domotex'in gözdesi Gaziantep firmaları oldu. Toplam 106 bin 321 metrekare alana sahip olan fuarda, Türk firmaları 26 bin 678 metrekare alana 190 stant kurarak, alan bazında liderliği kimseye kaptırmadı. Türk firmalarının yüzde 54'ünü Gaziantepli firmaların oluşturması şehrimiz açısından önemli bir övünç vesilesi oldu. Tüm firmalarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.


"halı sektörü lokomotif haline geldi"


Halı sektörünün Gaziantep sanayisinin gelişiminde lokomotiflerden biri haline geldiğine dikkat çeken Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, fuarla ilgili değerlendirmesinde, "Organize Sanayi Bölgemizde, halı sektöründe faaliyet gösteren firmalar önemli bir yer tutuyor. Gaziantep olarak makine halısında dünyanın en büyük üretim merkeziyiz. Üretim açısından geldiğimiz nokta gurur verici. Ancak, halıdaki katma değeri artırmamız gerekiyor. Rakiplerimize göre çok ucuza halı satıyoruz. Elbette çok üretmek önemli. Ama daha da önemlisi markalaşarak, Ar-Ge ve inovasyonla farklılaşarak katma değeri yüksek ürünlere yönelmektir. Böylece ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlarız ve sektörün gelişimi daha hızlı olur. Artık bizim halı sektöründe uluslararası markalarımız olmalı. Markalaşmayla birlikte halı modasına da yön verebilmeliyiz. Son yıllarda Ar-Ge, tasarım, desen ve ürün farklılaşması alanında önemli çalışmalar yapılsa da, henüz istediğimiz noktada değiliz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Cengiz Şimşek, Gaziantep, Domotex, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:43 Kaynak: İHA
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